Canan Alkım'dan "Yeşil Pencere"

Geçen yıl ‘Fısıltı’ adını verdiği sergisiyle sanatseverlerle buluşan Canan Alkım bu sergisindeki yapıtlarında da doğadan esinleniyor. ‘Fısıltı’sergisindeki ‘ağaçlar’ teması dönüşerek devam etse de, babutsalar ile başlayan kaktüs merakı daha da artarak ‘Yeşil Pencere’nin temellerinden birini oluşturuyor.

Canan Alkım sergisiyle ilgili olarak "Doğadan yaptığı gözlemleri modern kompozisyonlara dönüştürdüğü sergisinde" sanatseverlere yeşil bir pencere açmayı amaçladığını belirtiyor.