Haber Giriş: 17.02.2020 - 08:30,
Çanakkale Savaşı’nın bambaşka yüzü
Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun’un yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu “Çanakkale Savaşları’nın 100. Yılı Senaryo Yarışması”nda birincilik ödülü alan Kadir Bozkurt’un yazdığı “Mendilim Kekik Kokuyor”, 6 Mart’ta vizyonda.
Yapımın başrollerinde Wilma Elles ve Mehmet Çevik var. Çanakkale Savaşı’nı farklı bir yüzüyle gösteren film, esir kampına düşen Türk gençlerinin hikayesini anlatıyor.
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