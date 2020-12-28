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Haber Giriş: 28.12.2020 - 08:33 | Son Güncelleme:

Can Bonomo'dan pandemi klibi

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Can Bonomo'dan pandemi klibi
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Can Bonomo, “Yine Karşılaşırsak” isimli yeni teklisini Can Saban yönetmenliğinde kliplendirdi.

Söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Can Saban’a ait şarkısı için kamera karşısına geçen Bonomo, klipteki performans sahneleri ve tarzıyla beğeni topladı. Pandemi döneminde alınan özel izinle İstanbul sokaklarında çekimleri tamamlanan klipte, senaryo gereği 10 tonluk su kamyonuyla yollar ıslatıldı. Klipte şarkıcıya yakın arkadaşları Eda Zamanpur ve Ferhat Zamanpur da eşlik etti.

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