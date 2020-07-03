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Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Çalıntı klip iddiası

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Çalıntı klip iddiası
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Tuğba Yurt’un korku filmlerini andıran ve bir yemek masasında çektiği “Vurkaç” klibi, İrlandalı şarkıcı Hozier’ın “Dinner and Diatribes” isimli şarkısının klibine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Tuğba Yurt’un “Vurkaç” adlı şarkısının klibini çekerken İrlandalı şarkıcı Hozier’ın “Dinner and Diatribes” isimli parçasının video klibinden esinlendiği ortaya çıktı. “Dinner and Diatribes” şarkısının klibini çeken ünlü yönetmen Anthony Byrne, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Bu kadarı da olmaz, böyle kopyala yapıştır mı olur, resmen fikrimi yağmalamışlar ama çalıntılar aslını yaşatır” yorumunu yaparak Tuğba Yurt ve “Vurkaç”ın yönetmeni Elif Demiralp’ı suçladı. “Peaky Blinders” dizisinin görüntü yönetmenliğini de yapan Anthony Byrne’ın YouTube’a şikayet edip klibi yayından kaldırmak istediği de öğrenildi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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