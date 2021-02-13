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Keyif
Haber Giriş: 13.02.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Çakıl uyandı

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Çakıl uyandı
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Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in kızı Mavi’yle yatak odasında çektiği ayna fotoğraflarını 18 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.

Oyuncunun “Çakıl uyandı. Neredesin Gamze?” notuyla yayınladığı o kareler, 4 milyona yakın beğeni aldı.

Çakıl uyandı

EV HALİ OLAY OLDU

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel’in son paylaşımı olay oldu.

Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Çakıl uyandı
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Hande Hanım inceciksiniz' yorumları yapıldı.

Çakıl uyandı

SEVENLERİNİ KORKUTTU!
Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.

Çakıl uyandı

BOYNUM TUTULDU
Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" mesajıyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

 

 

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