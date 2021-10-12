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Çakallarla Dans 5 filminin konusu ne? İşte Çakallarla Dans 5'in oyuncuları ve konusu

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Çakallarla Dans 5 filminin konusu ne İşte Çakallarla Dans 5in oyuncuları ve konusu

Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hande Katipoğlu, Ceyhun Yılmaz, Şebnem Dönmez ve Naz Çağla Irmak'ın başrollerinde yer aldığı "Çakallarla Dans 5" 2018'de izleyici ile buluştu. Şimdi ise TV ekranlarına geliyor. Peki, Çakallarla Dans 5 filminin konusu ne?

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Murat Şeker'in, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme aldığı "Çakallarla Dans" serisinin 5'inci bölümünde; yolları ayrı düşen ekipten birinin, 17 yaşında bir kızının olduğunu öğrenmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor. İşte, Çakallarla Dans 5 filminin konusu...

Çakallarla Dans 5, şartlı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hâkim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan’ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan’ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan, Sinan’la Leyla’yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister.

 

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