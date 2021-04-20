‘Cahil Periler’in çekimleri başladı

“Cahil Periler”de hikâye, Antonia adlı kadının, trafik kazasında ölen eşi Massimo’nun aslında eşcinsel olduğunu ve Michele adında bir adamla ilişki yaşadığını öğrenmesiyle başlıyor. Disney Plus’ta yayınlanacak dizide ‘Massimo’yu İtalyan oyuncu Luca Argentero, Antonia’yı ise Cristiana Capotondi canlandıracak. Dizide Burak Deniz ve Serra Yılmaz da rol alacak.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?