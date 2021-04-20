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Haber Giriş: 20.04.2021 - 08:46 | Son Güncelleme:

‘Cahil Periler’in çekimleri başladı

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‘Cahil Periler’in çekimleri başladı

İtalya’da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek, 20 yıl önce çektiği “Cahil Periler” filminin dizi versiyonu için çekimlere başladı.

Cahil Periler”de hikâye, Antonia adlı kadının, trafik kazasında ölen eşi Massimo’nun aslında eşcinsel olduğunu ve Michele adında bir adamla ilişki yaşadığını öğrenmesiyle başlıyor. Disney Plus’ta yayınlanacak dizide ‘Massimo’yu İtalyan oyuncu Luca Argentero, Antonia’yı ise Cristiana Capotondi canlandıracak. Dizide Burak Deniz ve Serra Yılmaz da rol alacak.

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