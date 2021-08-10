'Cahil Periler' İstanbul'da!

İSTANBUL ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Özpetek, dizinin Roma çekimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’da başlayan çekimlerden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Dijital platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide başrolleri Luca Argentero ile Cristiana Capotondi üstleniyor. Antonia adlı kadının, ölen eşi Massimo’nun aslında eşcinsel olduğunu ve Michele adında bir adamla ilişki yaşadığını öğrenmesiyle başlayan dizide Serra Yılmaz ile Burak Deniz de rol alıyor.

Burak Deniz, dizinin İstanbul çekimlerinde de Cristiana Capotondi ile kamera karşısına geçti.

20 yıl sonra

Ferzan Özpetek, Serra Yılmaz’ın da rol aldığı ve ödüllü ‘Cahil Periler’ adlı filminin 20 yıl sonra dizi versiyonunu yaptı.

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