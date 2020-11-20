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Cahide Sonku'nun yaşamı satırlara döküldü
Türk sinemasının ilk 'starı' olan Cahide Sonku'nun yaşamı şimdi de bir kitaba konu oldu.
Sonku'nun hayat öyküsüne dayanan, Eyüphan Erkul imzalı biyografik roman Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz adlı kitap Artemis Yayınları tarafından okura sunuluyor.
İclal Aydın Kitap Kulübü'nün çatısı altında yayınlanan Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz, Sonku'nun zirceden yokluğa uzanan hayatını mercek altına alıyor.
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