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Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Cahide Sonku’nun hayatı sahnede

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Cahide Sonku’nun hayatı sahnede
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Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni de olan usta oyuncu Cahide Sonku’nun hayatı tiyatro sahnesine taşınıyor. “Kanadı Kırık Bir Kuş Misali” adlı tiyatro oyununda Sonku’yu Çiğdem Tunç canlandıracak.

Çiğdem Tunç Tiyatrosu yeni sezonda “Cahide SonkuKanadı Kırık Bir Kuş Misali’” adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak. Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınan oyunda Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni de olan usta oyuncu Cahide Sonku’nun hayatı anlatılacak. Usta oyuncuya ise Çiğdem Tunç hayat verecek. Oyunda Tunç’a Sema Aras, Deniz Salman, Levent Sülün, Deniz Değirmenci, Alper Çorumluoğlu, Süreyya Gökhan, Soykan Kişioğlu ve Savaş Özkartal da eşlik edecek.

Cahide Sonku’nun hayatı sahnede


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