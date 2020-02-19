Çağlar Çorumlu, Übü Hep Übü oyunuyla sahnede

TiyatrOPS’un sahneleyeceği komedi oyununda Çağlar Çorumlu, genç ekibiyle birlikte rol alacak. Özgür Erkekli’nin yazıp yönettiği “Übü Hep Übü”, 20 Şubat’ta perde açacak.

Albina Özden, Cihan Berk Rüzgar, Elçin Afacan, Erkan Baylav ve Yunus Emre Terzioğlu’nun da rol aldığı oyun, 21, 27 ve 28 Şubat’ta da TiyatrOPS sahnesinde olacak.

