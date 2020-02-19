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Haber Giriş: 19.02.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Çağlar Çorumlu, Übü Hep Übü oyunuyla sahnede

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Çağlar Çorumlu, Übü Hep Übü oyunuyla sahnede

Fransız oyun yazarı Alfred Jarry’nin 1888 yılında yarattığı Übü karakteri, “Übü Hep Übü” oyunuyla tiyatroya taşınıyor.

TiyatrOPS’un sahneleyeceği komedi oyununda Çağlar Çorumlu, genç ekibiyle birlikte rol alacak. Özgür Erkekli’nin yazıp yönettiği “Übü Hep Übü”, 20 Şubat’ta perde açacak.

Albina Özden, Cihan Berk Rüzgar, Elçin Afacan, Erkan Baylav ve Yunus Emre Terzioğlu’nun da rol aldığı oyun, 21, 27 ve 28 Şubat’ta da TiyatrOPS sahnesinde olacak.

Çağlar Çorumlu, Übü Hep Übü oyunuyla sahnede

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