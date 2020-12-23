“Çağdaş Sanat ve Küratörlük” semineri başlıyor

Billur Tansel’in koordinatörlüğünde Türkçe ve İngilizce olarak eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek programda; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verilecek.

Seminerler online olarak Ocak – Temmuz 2021 döneminde ücretli olarak gerçekleştirilecek. Katılım için başvuru süresi 25 Ocak'a kadar sürüyor.