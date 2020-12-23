“Çağdaş Sanat ve Küratörlük” semineri başlıyor
Yedi ay sürecek olan “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” seminer programı Ocak ayında yeniden başlıyor.
Billur Tansel’in koordinatörlüğünde Türkçe ve İngilizce olarak eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek programda; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verilecek.
Seminerler online olarak Ocak – Temmuz 2021 döneminde ücretli olarak gerçekleştirilecek. Katılım için başvuru süresi 25 Ocak'a kadar sürüyor.
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