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Haber Giriş: 20.08.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Büyükanne rolü bekliyordum

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Büyükanne rolü bekliyordum

Deneyimli oyuncu Salma Hayek, yeni filmi Eternals'taki rolü hakkında konuştu.

arvel'in yeni dönem filmlerinden Eternals'ta Ajak karakterine hayat veren Salma Hayek, aldığı teklifin ayrıntılarını anlattı. Independent Türkçe'nin haberine göre; 54 yaşındaki oyuncu o anki hislerini "O gün 'Unut gitsin' dedim. 'Tanrı bilir nasıl bir büyükanne oynamamı istiyorlar' diye düşündüm. Figüran ya da yaşlı hayat kadını rolünün teklif edilmesine alışkınım" diye anlattı.

Filmde küçük bir rol teklif edileceğini düşünen ancak Eternals'ın lideri Ajak'i canlandıran Hayek, o anki duygularını şöyle tarif etti: "Şoke olmuştum. 50'li yaşlarınızda çok sevdiğiniz bir yönetmenin sizi arayıp 'Süper kahraman olacaksın' dediğini hayal edin.

Eternals'ın dev oyuncu kadrosunda Hayek'in yanı sıra Angelina Jolie, Kit Harington, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan ve Don Lee var. Film, Celestials diye bilinen varlıkların yarattığı ve insanları Deviant'lardan korumak için güçlerini birleştiren bir grup ölümsüz olan Eternals'ı konu ediniyor.

Filmin 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.

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