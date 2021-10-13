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Büşra Develi: İlham kaynağım hep ailem oldu

#Büşra Develi#Büşra Develi Kimdir#KELEBEK
Büşra Develi: İlham kaynağım hep ailem oldu

Büşra Develi, hayat boyu hep ailesinden ilham aldığını söyledi. InStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçen oyuncu, kendisiyle ilgili soruları da yanıtladı.

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Oyuncu olmak istediğini çocuk yaşta keşfettiğini söyleyen Develi annesinin, kız kardeşinin ve ablalarının kendisine ilham verdiğini de anlattı:

'FAZLA DEĞİŞKEN BİRİYİM'

“Ailem hayat boyu hep ilham aldığım insanlar. Herhangi bir zor şartta bana varlıklarıyla ve karakterleriyle çok büyük güç veriyorlar.” “Karakterinizi tek kelime ile tanımlamanız gerekse ne dersiniz?” sorusuna ise Büşra Develi “Bu soruya en fazla değişken biriyim diye cevap verebilirim. Tanımlamaları çok sevmiyorum” diye yanıt verdi.

Büşra Develi: İlham kaynağım hep ailem oldu

Büşra Develi “Kalabalık bir ailede büyümek çok şey öğretiyor insana” dedi.

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