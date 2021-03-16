Burcu Mutlugil’den içinizi ısıtacak hikayeler

Evlerimizden çıkamadığımız koskoca bir yılı geride bıraktık. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs bizden tek bir şeyi alamadıysa o da hayallerimiz! Belki günlerimizi, gecelerimizi aynı yerde geçirmek zorunda kaldık, belki farklı insan yüzlerine hasret çektik ama yine de hayal etmekten, umut etmekten vazgeçmedik. Bu hayallerimizi hiç yaşamadığımız şeyler de süsledi, yaşayıp tadına doyamadığımız mutlu günler de…

Burcu Mutlugil yeni kitabı “Çözün İpleri Sabahın Sahibine Gidiyoruz”da işte tam da bu mutlu günleri anlatıyor. Bazen kulisten, bazen sahneden, bazen şehirden ama hep hayatın tam da içinden… Hani artık çok geride kalmış gibi gelen, kalabalık toplulukların bir araya gelebildiği konserlerden, festivallerden, sokaklardan söz ediyor. Okurlarını elinden tutup bir şenlik alanına götürüyor kimi zaman, kimi zaman ise hüzün gelip yerleşiyor anlatılanlara, hayatın içindeki her şey gibi… Anlatılan bütün hikâyelerde sevdiğimiz pek çok isme rastlama ihtimali de kitabı elimizden bırakamadan okumayı garanti ediyor.

Destek Yayınları’ndan çıkan kitapta, Zülfü Livaneli’den Soner Sarıkabadayı’ya, Nebil Özgentürk’ten Gizem Özdilli’ye pek çok tanıdık isimle karşılaşmanın yanı sıra Göcek’ten Paris’e, Kadıköy’den Kars’a pek çok farklı coğrafyaya uzanacak kimi zaman bir lunapark neşesini kimi zaman da uzakta kalmanın, ayrılığın hüznünü içinizde hissedeceksiniz.

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