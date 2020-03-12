Burcu Kara: Başroller daha fazla kazanmalı

Ahu Yağtu, prömiyeri geçen hafta yapılan oyun sırasında düşüp sakatlanmıştı. Bu nedenle kadro dışı kalan Yağtu, Trump Sahne’deki gösteri öncesi arkadaşlarını yalnız bırakmadı.



Doktorun 5 hafta evde istirahat verdiği Ahu Yağtu, tedavi süresince rolünü Özge Ünlütezcan’a devretti.



Yağtu “‘Şimdi ayağa kalktım ama oyunda yer alacak kadar iyi değilim. Kırık, omurgada olduğu için operasyon yapılamıyor, kemik kendi kendine kaynayacak inşallah” diye konuştu.



Burcu Kara da oyun öncesi Meryem Uzerli’nin “Aynı işi yapıyoruz ama erkekler oyuncular daha çok kazanıyor” açıklamasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Bunun kırılması gerekiyor. Şöhretli insanları ayrı tutarak söylüyorum senaryodaki ağırlığına göre oyuncunun bütçesi belirlenmeli. Çok şöhretli insanlar da en yüksek parayı hak eder. O ekrana çıkacak diye bekleyen kitlesi var. Başroller tabii ki daha fazla kazanacak, her gün diğerlerinden daha çok setteler.”





