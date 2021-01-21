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Haber Giriş: 21.01.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Burçe Gürsel ve evli sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ayrıldı mı?

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Burçe Gürsel ve evli sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ayrıldı mı?
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Manken Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel, iki çocuğun babası evli sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisinin devam ettiğini söyledi.

Önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülenen Gürsel, “Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne olmayınca ayrıldık zannedildi. İlişkimiz bu şekilde sürüyor” dedi.

Burçe Gürsel ve evli sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ayrıldı mı


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