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Haber Giriş: 18.12.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Burak Özçivit hediye yerine bağış istedi

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Burak Özçivit hediye yerine bağış istedi
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Burak Özçivit, 36 yaşına basacağı doğum gününde arkadaşları ve sevenlerinden doğum günü hediyesi yerine Türk Kanser Derneği’ne bağış yapılmasını istedi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: “Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği yararına bir kampanya sayfası açtım. Büyük, küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım.”

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