Burak King ‘in yeni şarkısı ‘’Gidesim Var’’

Her yeni şarkı benim için bir teşekkür diyen Burak King yeni şarkısı ‘’Gidesim Var ‘ı hayranları ile buluşturdu.



Söz ve müziği kendisine ait olan ,aranjörlüğünü Alican Buğutu ve Özkan Meydan ‘ın üstlendiği ‘’Gidesim Var ‘’ DMC etiketiyle yayınlandı.Video klip; Kadir Yücel yönetmenliğinde çekildi.



