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Burak King ‘in yeni şarkısı ‘’Gidesim Var’’
‘’Günah Benim Suç Benim ‘’ ‘’Koştum Hekime ‘’ ‘’Yanıyoruz ‘’ ‘’Var Git ‘’ ‘’Sızı Kaldı‘’ ‘’Bi Sonu Var Mı? ‘’ ‘’Paramparça’’ ‘’Eyvallah ‘’ gibi şarkılarıyla tanınan Burak King, on beş günde bir yeni şarkı yayınlayacağını belirtti.
Her yeni şarkı benim için bir teşekkür diyen Burak King yeni şarkısı ‘’Gidesim Var ‘ı hayranları ile buluşturdu.
Söz ve müziği kendisine ait olan ,aranjörlüğünü Alican Buğutu ve Özkan Meydan ‘ın üstlendiği ‘’Gidesim Var ‘’ DMC etiketiyle yayınlandı.Video klip; Kadir Yücel yönetmenliğinde çekildi.
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