MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBurak Akkul'dan Çok Gezenti-Boş Dünya
GeriKeyif Burak Akkul'dan Çok Gezenti-Boş Dünya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 15.09.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Burak Akkul'dan Çok Gezenti-Boş Dünya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Akkul'dan Çok Gezenti-Boş Dünya
Abone Olgoogle-news

Seyahat yazarı Burak Akkul, pandemi döneminde seyahat edemeyen gezginlere ilham olacak çok özel bir kitap yazdı.

Hürriyet Kitap etiketiyle çıkan “Çok Gezenti-Boş Dünya”da Akkul’un gezdiği ülke ve şehirleri anlatması yer alıyor. Yazar, yaşadığı Covid-19 hastalığının da bu kitabı yazmasında etken olduğunu söyledi: “Bir önceki kitapta, ‘Anılarınızı zihninizde iyi biriktirin, ayaklarınızın gidemediği zamanlarda onlarla seyahat edeceksiniz’ demiştim. 32 gün boyunca hastanede, bazen gözlerim kapalı bazen açık, onlarla seyahat ettim... Ve onlarla, yolun sonuna kadar da gittim. Sondaki parlak siyah tünelin duvarına şunları not ettim: ‘Bak, gör, hisset, yaşa!’ İnsan tek bir yolun yolcusudur.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle