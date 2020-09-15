Burak Akkul'dan Çok Gezenti-Boş Dünya

Hürriyet Kitap etiketiyle çıkan “Çok Gezenti-Boş Dünya”da Akkul’un gezdiği ülke ve şehirleri anlatması yer alıyor. Yazar, yaşadığı Covid-19 hastalığının da bu kitabı yazmasında etken olduğunu söyledi: “Bir önceki kitapta, ‘Anılarınızı zihninizde iyi biriktirin, ayaklarınızın gidemediği zamanlarda onlarla seyahat edeceksiniz’ demiştim. 32 gün boyunca hastanede, bazen gözlerim kapalı bazen açık, onlarla seyahat ettim... Ve onlarla, yolun sonuna kadar da gittim. Sondaki parlak siyah tünelin duvarına şunları not ettim: ‘Bak, gör, hisset, yaşa!’ İnsan tek bir yolun yolcusudur.”