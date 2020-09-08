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Haber Giriş: 08.09.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

''Bu şarkımın şiddete uğrayanların sesi olmasını istedim''

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''Bu şarkımın şiddete uğrayanların sesi olmasını istedim''
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Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Ali Kızıltuğ'un "Ben Bana mı Yanam" adlı eserini yeniden düzenlediği "Mazlum" şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Düzenlemesi Cenk Kandıralı'ya ait şarkının, söz ve duygu itibari ile içinde yaşadığımız sıkıntılara tercüman olduğunu belirten Göçer, bu şarkıyla farkındalık yaratmak istediğini ifade etti. ''Bitmeyen; çocuğa, kadına, doğaya, hayvana şiddet haberleri insanı insanlığından utandıran haberler... Beni derinden yaralayan bu sorunlara daha fazla farkındalık yaratmak için bu şarkımın onların sesi olmasını istedim'' dedi

Sanatçı, çocuk, kadın taciz, şiddet ve cinayetlerine daha fazla farkındalık yaratmak için şarkıya Ercan Şencan yönetmenliğinde klip de çekti...

 

 

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