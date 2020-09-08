''Bu şarkımın şiddete uğrayanların sesi olmasını istedim''

Düzenlemesi Cenk Kandıralı'ya ait şarkının, söz ve duygu itibari ile içinde yaşadığımız sıkıntılara tercüman olduğunu belirten Göçer, bu şarkıyla farkındalık yaratmak istediğini ifade etti. ''Bitmeyen; çocuğa, kadına, doğaya, hayvana şiddet haberleri insanı insanlığından utandıran haberler... Beni derinden yaralayan bu sorunlara daha fazla farkındalık yaratmak için bu şarkımın onların sesi olmasını istedim'' dedi

Sanatçı, çocuk, kadın taciz, şiddet ve cinayetlerine daha fazla farkındalık yaratmak için şarkıya Ercan Şencan yönetmenliğinde klip de çekti...