Bu laboratuvar çok başka

“Dünya Laboratuvarı-Earth Lab”de neler yapıyorsunuz? Felsefesi ve amacı ne bu atölyenin?

Atölye çalışmalarını tasarlayan kişi olarak, Earth Lab’in İstanbul kimliğini oluştururken aklımda bir ideal vardı. Burası sınıf ayrılıklarını gözetmeksizin insanların gelip üretebilecekleri, geçmiş deneyimleri paylaşıp mekana yeni bir bakış açısı kazandırabilecekleri bir yer. Benim için en büyük zevk, misafirlerimi burada bir kombucha eşliğinde ağırlayıp workshop öncesi sohbet etmek. Gerçekten insanlardan çok şey öğreniyorsunuz ve fark edilmese de bu sohbetler yapılacak olan workshopların içeriklerini çok etkiliyor. En büyük hedefim ise Earth Lab’e gelen misafirlerimin buraya gelirken akıllarında olan deneyimin ötesinde bir deneyim yaşatabilmek. Yeri geliyor fermentasyon çalışmalarımızda kimyasal tepkimeleri kara tahtamızda yazarak inceliyoruz, yeri geliyor atıksız scrub için bahçeden meyve ya da bitki topluyoruz. Yaptığım işin tek bir doğru yol olduğunu düşünmüyorum, o yüzden akışı olmayan ya da önceden yapılandırılmış bir atölye düzeninden uzak duruyorum, aynı şekilde ürünlerimin reçeteleri bazı baz ürünler haricinde tamamen dinamik ve belirli kurallar dahilinde misafirlerimin elinde. Onlar için bu deneyimi kısıtlamak kesinlikle burada oluşturduğumuz felsefeye aykırı. Tek bir cümlede tanımlamam gerekirse, bu atölyeler ile insanın DNA’sında bulunan sürdürülebilir yaşama ve kendine yetme özelliklerini uyandırıyoruz.



Ata Özmen

Siz Earth Lab’le nasıl bir araya geldiniz?

Earth Lab, Six Senses markasının tüm otellerinde bulunan ve otelin çevreye sağladığı pozitif etkileri misafirleri ile paylaşıp çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler ile harmanlayan bir alan. Kişisel olarak her zaman doğaya ve çevreye duyarlı projeler üzerinde çalışmayı kendime amaç edindiğim bir yaşam felsefem var. Earth Lab’de Sürdürülebilirlik Müdürü olarak benim görevim de otelin sosyal projelerini şekillendirmenin yanı sıra, atık dönüşümünü verimlileştirip Earth Lab’in küratörlüğünü üstlenmek. Biz Six Senses İstanbul’da sürdürülebilirlik konseptini sadece işimiz olduğu için değil, tüm insanlığın geleceğine bir yatırım olarak yapıyoruz. Bu sebep ile diğer otellerimizden farklı olarak sadece otel misafirlerimizi değil, bütün İstanbul halkını Earth Lab’e bekliyoruz. Burada onlar ile konuşmak projelerimizden bahsedip atıksız ve plastiksiz hayat prensiplerini tanıtmak istiyoruz.

Nasıl bir ilgi var? En çok ne yapmak istiyor misafirleriniz?

Sonuç olarak burada geçmişi unutmamak ve dünyayı kurtarmak gibi çok pozitif bir yaklaşımımız var ve herkesi sevindirecek bir haber vereyim, ilgi mükemmel seviyede. Sadece katılımcı sayısından bahsetmiyorum. Katılımcılar çok ilgili ve yarattığımız deneyimler çoğu zaman daha geniş bir tema şemsiyesinde amacım olan, ‘’kendiniz bildiğiniz ürünler ile yapabiliyorsanız neden dışarıdan bilmediğiniz ürünleri alasınız’’ yaklaşımını misafirlerime çok güzel bir şekilde aktarıyor. Kesinlikle fermentasyon atölye çalışması en popüler ve sevilen çalışmamız. Fermentasyon herkes tarafından bilinen fakat unutulan bir gelenek. Sadece turşu kurmaktan ya da yoğurt yapmaktan bahsetmiyorum tabii. Bu yıl pandemi ile boğuşurken neden kendi bozamızı, şalgam suyumuzu veya aklınıza gelebilecek diğer fermente ürünleri yapmayalım? Bu çalışma ile fermentasyonun ne olduğuna, bize niye bu kadar yararlı olabileceğine ve yaşam döngülerine bakıyoruz. Ürünler arasında olan ortak noktaları bildikten sonra gelecekte duyacağınız bütün fermente ürünlerin tarifinin kafanızda şekillenmesi, bu çalışmanın en büyük amacı.



Gelecek planlarınız neler? Earth Lab, Türkiye’nin çeşitli yerlerine gidecek mi?

Earth Lab gerçekten çok değerli bir konsept. Gelecekte hedefim, Earth Lab’i farklı kültürlerin bir araya geldiği İstanbul’un sosyal ve geleneksel belleğini deneyimlenebilen bir ansiklopedi halinde sergileyebileceğimiz bir yer haline getirmek. Bir otel bünyesinde olmanın en büyük avantajlarından bir tanesi de dünyanın her yerinden misafir ağırlıyor olmamız. Her gelen kişi bize farklı bakış açıları ve değişik ürünler kazandırabiliyor. Şu anda Six Senses Kaplankaya’da da bir Earth Lab mevcut. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde ülkemizin farklı şehirlerine de Six Senses markası yatırım yaparak Earth Lab konseptinin Türkiye’de yayılmasına katkıda bulunur.