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Haber Giriş: 17.12.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Bu konser benim için bir ilk

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Bu konser benim için bir ilk
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Vodafone FreeZone, 24 Aralık’ta Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk online canlı stadyum konserini düzenleyecek.

Edis’in sahne alacağı konserde izleyiciler kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak konser deneyimini yaşayacak. Konseri heyecanla beklediğini söyleyen Edis, “24 Aralık’ta yapacağımız konser hem kendi alanında hem de benim için bir ilk olacak. İzleyicilere sıra dışı bir deneyim yaşatacağız. Dijital teknolojiler sayesinde milyonlarca müziksevere aynı anda ulaşacağız. Hep birlikte eğleneceğiz, moral bulacağız” diye konuştu.

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