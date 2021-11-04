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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda haftanın filmleri

#Sinemalar#Bu Hafta Hangi Filmler Vizyona Girecek?#Filmler
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek Sinemalarda haftanın filmleri

Kasım ayının ilk hafta sonu tatili öncesi vizyondaki filmler sinemaseverlerce araştırılıyor. Filmseverler, vizyona girecek yeni yapımları sorguluyor. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek. Angelina Jolie, Gemma Chan ve Salma Hayek'in başrollerinde oynadığı "Eternals" filmi de izleyici ile buluşacak filmler arasında. İşte, sinemalarda haftanın filmleri...

"Eternals"

Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden ve Kumail Nanjiani'nin başrollerinde oynadığı "Eternals" izleyici ile buluşacak.

"Nomadland" filmi ile Oscar'da "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, tarih boyunca insanlığı koruyup gelişiminde katkıları olan olağanüstü güçlere sahip Eternalların hikayesini anlatıyor.

Chloe Zhao'nun senaryosunu Patrick Burleigh, Ryan Firpo ve Kaz Firpo ile birlikte kaleme aldığı yapım, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

"Koruyucu"

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Liam Neeson, Jacob Perez, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz ve Alfredo Quiroz'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Robert Lorenz üstlendi.

Emekli bir Vietnam gazisinin yaşamına odaklanan gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Arizona-Meksika sınırında bir çiftlik sahibi olan emekli Vietnam gazisi asker Jim Hanson, sevdiğini kaybetmenin hüznü ile yalnızlığı tercih etmiş ve günlerini çoban köpeği Jackson ile geçirmektedir. Hayatın karmaşasına yeniden dönüş yapmak üzere olduğundan henüz habersizdir. Hanson, küçük bir çocuk olan Miguel'i kanun dışı kartelin elinden kurtarınca zorlu bir savaşın içine sürüklenir."

"Tam Sana Göreyim"

Maria Schrader'in yönettiği Alman yapımı "Tam Sana Göreyim"de Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller ve Hans Löw gibi isimler rol aldı.

Bilim kurgu ve romantik komedi türündeki yapım; kendi araştırmalarına devam edebilmek adına bir bilimsel deneye dahil olan bilim insanı Alma'nın, deney kapsamında kendisini mutlu etmek için tasarlanan insansı robot ile geçirdiği üç haftayı anlatıyor.

"Ahed'in Dizi"

Nadav Lapid'in yönettiği ve Avshalom Pollak, Nur Fibak, Oded Azulay ile Michal Benkovitz Sasu'nun oynadığı "Ahed'in Dizi", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

2019 yapımı "Eş Anlamlılar" adlı filme Paris'te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan yönetmen Nadav Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikayesini filme aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.

"Cemil Şov"

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Barış Sarhan'ın senaryosunu yazıp yönettiği; Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy, Cezmi Baskın ve Başar Alemdar'ın başrollerinde oynadığı "Cemil Şov"; eski bir Yeşilçam aktörüyle yolları kesişen, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"Fazla Şaapma"

Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini yaptığı; Ömür Özdemir, Hakan Meriçliler, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "Fazla Şaapma", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Ömür Özdemir'in kendi hayat hikayesinden uyarlanan film, askerliğin akabinde geçirdiği işsizlik döneminden sonra iş hayatında tutunmaya çalışan bir adamın bu süreçte başından geçenleri konu ediniyor.

"Cühenna"

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Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Semih Uyulgan ve Şefika Ümit Tolun'un oynadığı "Cühenna"yı Gurbet Gurur Cantürk ve Rafet Ögeday Erdoğan birlikte yönetti.

Korku türündeki film, bir cadının ruhunun hapsedildiği söylenen köyde bir çiftin kaybolmasıyla bu vakayı araştırmaya koyulan Arifhan ve Can'ın hikayesini anlatıyor.

"Şeytanı Ararken"

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği Can Şallıoğlu, Metin Yüksel, Kübra Kadı, Damla Nur Yılmaz ve Doğuş Arslan gibi isimlerin rol aldığı bir diğer yerli korku filmi olan "Şeytanı Ararken"; internette gördükleri bir köye şeytan aramaya giden bir grup gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

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"Turu ve Sirk Maceraları"

Victor Monigote ve Eduardo Gondell'ın yönettiği animasyon filmi "Turu ve Sirk Maceraları"; alışılanın dışında bir tavuk olduğu için dışlanan Turu'nun, eski müzik öğretmeni Isabel ile olan maceralarını konu alıyor.

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#Sinemalar#Bu Hafta Hangi Filmler Vizyona Girecek?#Filmler

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