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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte sinemalarda haftanın filmleri

#Film#Haftanın Filmleri#Bu Hafta Hangi Filmler Var?
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek İşte sinemalarda haftanın filmleri

Hafta sonu tatili öncesi vizyona girecek filmlere dair araştırmalar hız kazandı. Sinemalarda bu hafta yeni yapımların neler olduğunu merak eden filmseverler araştırmalarına hız verdi. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek. Rebecca Ferguson, Oscar Isaac ve Javier Bardem'in başrollerinde oynadığı "Dune: Çöl Gezegeni" de izleyici ile buluşacak. İşte, sinemalarda haftanın filmleri...

"Dune: Çöl Gezegeni"

Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Timothee Chalamet, Josh Brolin, Jason Momoa ve Javier Bardem'in başrollerinde oynadığı "Dune: Çöl Gezegeni" izleyici ile buluşacak.

Akademi Ödülleri adayı olmuş Fransız-Kanadalı sinemacı Denis Villeneuve'nin yönetmenliğini üstlendiği film, macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Bilim kurgu klasikleri arasında yer alan Dune'un yeni sinema uyarlaması, serinin ilk kitabını kaynak alarak Dune evrenini ve ana karakter Paul Atreides'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor.

"Minari"

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Lee Isaac Chung'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Minari"nin başrollerinde Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-jung Youn, Alan Kim ve Will Patton yer alıyor.

Amerikan yapımı film, 1980'li yıllarda ABD'nin Arkansas bölgesine göç edip burada kurdukları çiftlikle yeni bir hayata adım atmaya çabalayan Güney Koreli göçmen bir ailenin duygusal hikayesini odağına alıyor.

"Annete"

Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg ve Rebecca Dyson-Smith'in rol aldığı "Annete", Leos Carax yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı.

Fransız film yönetmeni, eleştirmen ve yazar Leos Carax'ın 2012 yapımı "Holy Motors"tan bu yana imza attığı ilk uzun metraj film olma özelliği taşıyan "Annette", bir komedyen ile opera sanatçısı olan eşinin, Annette isminde bir kız çocuklarının olması sonrası değişen hayatlarını konu ediniyor.

ABD, Fransa ve Meksika ortak yapımı filmin senaryosu Russell Mael ve Ron Mael kardeşler tarafından kaleme alındı.

"Ziyaretçi"

Atakan Şatıroğlu'nun yönetmenliğini yapıp başrolünde Serhat Göç, Kübra Dinç, Berkay Berkman ve İrem Kök ile birlikte oynadığı haftanın tek yerli yapımı "Ziyaretçi"; abisinin işlediği cinayetin arkasında farklı bir etmen olduğuna inanan ve bunu araştırmak için cinayet mahalline giden bir gencin hikayesini anlatıyor.

"Robot Ron Bir Sorun Var"

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Alessandro Carloni ve Jean-Philippe Vine'nin birlikte yönettiği animasyon film "Robot Ron Bir Sorun Var"; sosyalleşme sorunu yaşayan ortaokul öğrencisi Barney ile konuşabilen dijital bir cihaz olan Ron'un hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

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