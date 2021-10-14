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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın filmleri

#Sinemalar#Haftanın Filmleri#Vizyonda Bu Hafta
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek İşte haftanın filmleri

Bu hafta yine pek çok iddialı yapım sinemaseverlerle buluşacak. Ridley Scott'un yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck ve Clare Dunne'nin oynadığı "Son Düello" da izleyici ile buluşacak. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

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Hafta sonu tatili öncesi filmseverlerin araştırmaları hız kazandı. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek. İşte, bu hafta vizyona girecek yapımlara ait detaylar...

"Son Düello"

Ridley Scott'un yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck ve Clare Dunne'nin oynadığı "Son Düello" izleyici ile buluşacak.

Dram türündeki filmin senaryosunu Amerikalı oyuncu, yönetmen ve Oscar ödülü sahibi senarist Ben Affleck, Matt Damon ve Nicole Holofcener birlikte kaleme aldı.

ABD yapımı film, Yüz Yıl savaşlarının ortasında erkeklerin her alanda var olan gücünü, adaletin kırılganlığını ve gerçeğin ışığında tek başına ayakta durmaya kararlı bir kadının gücünü ve cesaretini anlatıyor.

"Venom: Zehirli Öfke 2"

Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris ve Stephen Graham'ın başrollerinde oynadığı "Venom: Zehirli Öfke 2" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

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Tom Hardy'nin canlandırdığı gazeteci Eddie Brock'un Venom ile ilişkisini sürdürdüğü devam filmi, ilk filmin jenerik sonrası sahnesinde görülen Woody Harrelson'ın canlandırdığı Cletus Kasady ile Naomie Harris'in hayat verdiği Shriek'in Venom ile mücadelesini odağına alıyor.

Andy Serkis'in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu İngiliz senarist, oyuncu ve televizyon yapımcısı Kelly Marcel imzası taşıyor.

"Cadılar Bayramı Öldürür"

David Gordon Green'in yönettiği "Cadılar Bayramı Öldürür"; ezeli düşmanı Michael Myers'ı kızı Karen ve torunu Allyson ile birlikte tuzağa düşürüp ölüme terk eden Laurie'nin, ölümden yine kaçmayı başaran Michael Myers'ı alt etme çabasını anlatıyor.

Korku ve gerilim sahneleriyle öne çıkan filmin oyuncu kadrosunda Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle ve Dylan Arnold gibi isimler yer alıyor.

"Fanteziler"

David Foenkinos ile Stephane Foenkinos'un birlikte yönettiği, Denis Podalydes, Suzanne Clement, Mathys Barbedette ve Pauline Clement'in oynadığı Fransız yapımı "Fanteziler" komedi severlerle buluşacak.

"Fate"

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Kazuto Arai'nın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Fate" gezgin şövalye Bedivere'nin maceralarını anlatıyor.

"Ceberruh"

Buğra Kekik'in yönettiği; Erkan Çelik, Hülya Diken, Oğuz Öztaş, Meriç Akay ve Barış Baktaş'ın oynadığı haftanın yerli korku filmi "Ceberruh"; bir yıl önce vahşet içeren bir olayın yaşandığı bölgede kamp tatili yapan 5 arkadaşın hikayesini konu alıyor.

"Hep Yek 4: Bela Okuma Altan"

Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor.

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Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım; önceki filmlerin izinden giden hikaye örgüsünü devam ettiriyor.

 

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