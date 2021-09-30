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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın filmleri

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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek İşte haftanın filmleri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek. Hafta sonu tatili öncesi araştırmalarına hız veren sinemaseverler, vizyona girecek filmlerin isimleri ve konularını araştırıyor. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

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Son dört filmde "007 James Bond" olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Daniel Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği "Ölmek İçin Zaman Yok" bu hafta vizyona girecek. Öte yandan başka iddialı yapımlar da seyici ile buluşacak. İşte, bu hafta vizyona girecek filmler hakkında bilgiler...

"Ölmek İçin Zaman Yok"

Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw'ın rol aldığı "Ölmek İçin Zaman Yok" izleyici ile buluşacak.

Son dört filmde "007 James Bond" olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Daniel Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalmasını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya gelişini konu ediniyor.

Macera ve aksiyon ağırlıklı "Ölmek İçin Zaman Yok" filminde Bond, aktif hizmetten ayrılmış ve Jamaika'da sakin bir hayatın keyfini sürmektedir. CIA'den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.

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"Nefesini Tut 2"

Stephen Lang, Madelyn Grace, Adam Young, Brendan Sexton ve Bobby Schofield'in başrollerinde oynadığı "Nefesini Tut 2"nin yönetmen koltuğunda Rodo Sayagues oturuyor.

Korku ve gerilim türündeki film; evine girenlere cehennemi yaşatan görme engelli Norman'ın, bu kez kendisiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki Phoenix'i koruma motivasyonuna da sahip olarak evine girenlere karşı verdiği savaşı anlatıyor.

"Sevgili Yoldaşlar"

Rus sinemasının önde gelen isimlerinden Andrey Konchalovskiy'nin yönetmenliğini yaptığı "Sevgili Yoldaşlar" Türk izleyicisi ile buluşacak.

Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev, Yuliya Burova ve Sergei Erlish'in başrollerinde oynadığı film; Sovyetler Birliği tarihinin kanlı sayfalarından birini aralamayı amaçlıyor.

1962'de geçen film, Rusya'nın Novoçerkassk şehrinde gerçekleşen işçi katliamını merkezine alıyor.

"Müfreze"

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Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğini yaptığı "Müfreze" adlı filmde İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Rabia Yalçın ve Serkan Kuru rol aldı.

Senaryosu İsmet Emir Bubliş'e ait olan film; bir askeri birliğin Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarma çabasına odaklanıyor.

"Av"

Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar, Yağız Can Konyalı, Adam Bay ve Emre Yetim gibi isimlerin boşrollerinde oynadığı "Av" Emre Akay yönetmenliğinde sinema perdesine taşındı.

Gerilim türündeki yapım; bir polisin yaptığı baskında partnerini kaybeden Ayşe'nin, peşine düşenlerle mücadelesini konu ediniyor.

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"İntikam: Soğuk Duş"

Engin Akyıldırım'ın yönettiği; Gümrah Tolu, Sezen Aşırt ve Alpay Atilla'nın rol aldığı "İntikam: Soğuk Duş", öldürülen eşi ve kızının intikamını arayan bir adamın hikayesini ele alıyor.

"Avcı İlk Kehanet"

Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Gürbey İleri, Bülent Çetinaslan, Turabi Çamkıran, Ferzan Hekimoğlu ve Levent Sülün gibi isimlerin oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği "Avcı İlk Kehanet"; bir arkeoloji öğrencisinin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"Kitab-ı Cin"

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Rasul Kuliev, Derya Acar, Sarkhan Shkhiyevv, Elif Şahin ve Halil Kumova'nın rol aldığı; yönetmenliğini Hakan Aydın'ın üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Kitab-ı Cin"; dört üniversiteli gencin, bir cin ordusunu uyandırmalarıyla gelişen olayları konu ediniyor.

"Süper Köpek ve Turbo Kedi"

Ben Smith'in yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Süper Köpek ve Turbo Kedi"; 50 yılını uzayda geçirdikten sonra artık tanıyamadığı yeryüzüne dönüş yapan Buddy ile ona yardımcı olan Felix'in hikayesini anlatıyor.

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