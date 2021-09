Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın filmleri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek. İskit-Saka İmparatorluğu'nun başına geçerek Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'un hayatını konu edinen 'Tomris' de bu hafta izleyiciyle buluşacak. İşte, haftanın filmleri...

"Tomris"

Akan Satayev'in yönetmenliğini üstlendiği Tomris, 6. yüzyılda İskit-Saka İmparatorluğu'nun başına geçerek Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'un hayatını konu ediniyor.

Kazakistan ve Rusya ortak yapımı filmde, Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Aizhan Lighg ve Berik Aytzhanov rol alıyor.

"Habis"

Yönetmen ve senarist James Wan'ın yeni korku filmi "Habis" filmi, şok edici cinayet görüntüleriyle paralize olan Madison'un hikayesine odaklanıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Annabelle Wallis, Maddie Hassos ve George Young yer alıyor.

"Sekiz"

Haftanın yerli yapımları arasındaki Buğra Kekik'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu kaleme aldığı "Sekiz", suç ve gizem türünde filmseverlerin beğenisine sunuluyor.

Film, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediniyor.

"Shang-Chi ve On Halka Efsanesi"

Marvel Comics karakteri Shang-Chi'yi temel alan "Shang-Chi ve On Halka Efsanesi", kişisel geçmişinde büyük yer tutan The Ten Rings örgütü ve onun lideri The Mandarin ile karşı karşıya gelen dövüş sanatlarında usta Shang-Chi'nin hikayesini anlatıyor.

Marvel Studios imzalı filmde Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai ve Awkwafina oynuyor.

"Luka"

Haftanın tek animasyon türündeki, Pixar yapımı film, bir İtalyan sahil kasabasında, kendisine kıyasla daha maceracı olan arkadaşı Alberto'ya uyarak yaşadıkları denizden çıkıp insan hayatının renklerini keşfeden deniz canavarı Luka'nın hikayesini minik seyircilerle buluşturuyor.

"Tüp"

Yönetmen ve senarist Mathieu Turi'nin gerilim türündeki filmi "Tüp", içinde mahsur kaldığı tüpten kurtulmaya çalışan bir kadının hikayesini ele alıyor.

Orijinal adıyla "Meandre" adlı yapımda, Gaia Weiss, Peter Franzen ve Romane Libert rol alıyor.

"Ekip Oyunu"

Muhammet Emre Aydın'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ahmet Özakbalık, Ali Kemal Yıldıran, Ayşegül Saygılı, Akif İnce ve Ezgi Karaçam oynadığı "Ekip Oyunu", birincinin büyük ödülle eve döneceği ve ormanda gerçekleştirilen bir yarışmada olayların çığırından çıkmasını konu ediniyor.

"Bir Orduya Bedel"

Aksiyon türündeki ve Stephen Durham'ın yönettiği "Bir Orduya Bedel", kocasını öldüren çeteden intikam almak için onların peşine düşen genç bir kadını anlatıyor.

"İki Aşığın Ölümü"

2020 Sundance Film Festivali'nin favorileri arasında gösterilen "İki Aşığın Ölümü", özellikle başrolündeki, "Convergence", "Spectral" ve "Lethal Weapon" dizisinden hatırlanan Clayne Crawford'ın güçlü performansıyla ve düşük bütçesiyle, bağımsız bir yapım olarak vizyonda izleyici karşısına çıkıyor.

Robert Machoian'ın yönettiği ilk uzun metrajlı film olan yapım, ayrılık kararı alan bir çiftin hayatına odaklanıyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada