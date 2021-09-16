Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte bu hafta vizyona girecek filmler

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Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek. Anthony Hopkins ve Olivia Colman'ın başrolünde oynadığı Florian Zeller'in filmi "Baba" da izleyici ile buluşacak. İşte, bu hafta vizyona girecek filmler...

"Baba"

"En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Uyarlama Senaryo" olmak üzere Oscar'da iki dalda ödül alan Florian Zeller'in filmi "Baba" izleyici ile buluşacak.

Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell ve Olivia Williams'ın başrollerinde oynadığı film; yaşı ilerlemesi ve kızı Anne'nin ısrarlarına rağmen tek başına yaşamakta direnen Anthony'nin yaşlanma, demans gibi deneyimleri tecrübe edişini ele alıyor.

"Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası"



Logan Miller, Taylor Russell, Isabelle Fuhrman, Indya Moore ve Holland Roden'in rol aldığı "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Adam Robitel'in yönetmen koltuğunda oturduğu film; kendilerini ölümcül bir labirentin içerisinde hapsedilmiş bir şekilde bulan altı kişinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

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Senaryosu Will Honley, Maria Melnik, Daniel Tuch ve Oren Uziel imzası taşıyan filmin hikayesi Christine Lavaf ve Fritz Bohm'a ait.

"Patron Bebek 2: Aile Şirketi"



Tom McGrath'ın yönettiği ve Jeff Goldblum, James Marsden, Alec Baldwin ile Ariana Greenblatt'ın seslendirdiği animasyon film "Patron Bebek 2: Aile Şirketi" yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.

İlk filmin merkezinde yer alan Tim ve Ted Templaton kardeşlerin birer yetişkin oldukları dönemi anlatan serinin ikinci filmi; yetişkin yaşamı sırasında birbirinden uzaklaşan iki kardeşi yeniden bir araya getiren olaylar etrafında dönüyor.

"Belalı Karakol"



Joe Carnahan'ın yönetmenliğini yaptığı; Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss ve Alexis Louder'ın oynadığı "Belalı Karakol" aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor.

Senaryosunu Kurt McLeod ve Joe Carnahan'ın birlikte kaleme aldığı yapım, küçük bir kasabadaki polis merkezinde; profesyonel bir katil olan Bob Viddick, akıllı çaylak polis Valere Young, iki yüzlü bir dolandırıcı olan Teddy Murretto ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan psikopat tetikçi Anthony Lamb arasında yaşananları konu ediniyor.

"Karanlıktaki Çığlık"



Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernandez ve Clara Kovacic'in başrollerinde oynadığı ; Diego Savignano'nun yönetmenliğini yaptığı "Karanlıktaki Çığlık", genç bir Youtuber'ın, "Dark Web"in derinliklerine erişmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.

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"Kimetsu Orkestrası Konseri"



Tokyo Filormonik Orkestrası'nın Hirofumi Kurita'nın orkestra şefliğinde gerçekleştirdiği ve Nami Nakagawa ile Maiko Katagirl'in vokalistlik yaptığı animasyon film "Kimetsu Orkestrası Konseri" beyaz perdede yer alacak.

"Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba" hikayesinin yeniden hatırlatıldığı bu özel konserde animeden görüntüler, Tokyo Filarmonik Orkestrası'nın canlı müziği eşliğinde sinema izleyicisinin beğenisine sunulacak.

"Elmalar"



Christos Nikou'nun yönettiği ve Aris Servetalis, Sofifa Georgovassili, Anna_Kalaitzidou ile Argyris Bakirtzis'in oynadığı "Elmalar" Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

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Dünyanın çeşitli yerlerindeki film festivallerinde çok sayıda ödüle layık görülen ve Yunanistan tarafından Oscar'a aday gösterilen yapımın konusu özetle şöyle:

"Ani bellek yitimine sebep olan gizemli bir salgın, dünyayı etkisi altına almıştır. Aris, geçmişini hatırlamayan ve herhangi bir yakınına ulaşılamayan hastalara yeni birer kimlik kazandırma amaçlı program kapsamında tedavi görmeye başlar."

"Amacı Olmayan Grup"



Ali Tanrıverdi'nin yönettiği haftanın yerli komedi filmi "Amacı Olmayan Grup"un başrollerinde Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak ile Gamze Karaduman oynuyor.

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Film, orta sınıfa mensup Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur'un değişim sürecini, babası ve toplumla olan ilişkisi üzerinden anlatan yeni nesil bir komedi olarak beyaz perdeye taşınacak.

"Azubel"



Fatih Gülaydın'ın yönettiği haftanın korku filmi "Azubel", paranormal olayların gerçekleştiği belirtilen bir eve hapsolan iki gencin, yalnız olmadıkları bu evden çıkmaya çalışmalarını konu ediniyor.