Bruce Willis ve Megan Fox aynı filmde

Film seyircisinin 2004 yılına götürüyor. Bir FBI ajanı ve bir dizi faili meçhul cinayet vakasını soruşturmak için görevlendirilen Florida eyaleti subayının hikayesini anlatan filmde Fox, FBI ajanını Willis de onun partnerini oynayacak. Filmin 2020 yılının yaz aylarında gösterime girmesi planlanıyor.