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Bridgerton dizisinin ödüllü saç ve makyaj tasarımcısı Marc Pilcher hayata veda etti

#Marc Pilcher#Bridgerton#Emmy Ödülü
Bridgerton dizisinin ödüllü saç ve makyaj tasarımcısı Marc Pilcher hayata veda etti

Son dönemin en çok izlenen dönem dizilerinden birinin kamera arkasında görev yapan saç ve makyaj tasarımcısı koronavirüse yenik düştü. Onun ölümü hem ailesi ve yakınlarını hem de dizi ekibini yasa boğdu.

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Bir dijital platformda yayınlanan Bridgerton adlı dizinin saç ve makyaj tasarımcısı Marc Pilcher, koronavirüsün yol açtığı Covid 19 hastalığı nedeniyle hayata veda etti. Dizideki çalışmasıyla bu yıl en iyi saç tasarımı dalında Emmy Ödülü kazanan 53 yaşındaki Pilcher'in, iki doz aşılı olduğu ve herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı belirtildi. Marc Pilcher, hastalığa yakalanmadan birkaç hafta önce Emmy kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı. 

Marc Pilcher'ın sözcüsü Curtis Brown aracılığıyla yapılan duyuruda acı haber doğrulandı. Oscar adayı ve Emmy ödülü sahibi Mark Pilcher'ın, Covid 19 nedeniyle 3 Ekim'de hayata veda ettiği belirtildi.

2018 yılında Mary Queen of Scots adlı filmdeki çalışması nedeniyle Oscar adayı olan Mark Pilcher, birçok sinema ve TV filminin yanı sıra Londra'daki West End'de perde açan tiyatro gösterileri için de saç ve makyaj tasarımları yapıyordu.

 

 

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#Marc Pilcher#Bridgerton#Emmy Ödülü