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Boynuz kulağı geçti
Müzik hayatına Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlayan Zeynep Bastık, Exxen’deki ilk programında ünlü popçuyu ağırladı.
“Zeynep Bastık ve Konukları” programına katılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dönem vokalistliğini yapan Zeynep
Bastık’a övgüler yağdırdı:
“Hayatı boyunca kendisinin farkında olmayan biriydi Zeynep. Boynuz kulağı geçince o kadar güzel oluyor ki, elimden geldiği kadarıyla hayatına dokunmaya çalışıyorum.”
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