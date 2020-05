Topluluk isimleriyle SO Duo olan sanatçılar, 15 Mayıs saat 23.00'te dijital platformda yayın yapan Borusan Klasik radyo kanalında müzikseverlerle buluşacak.



SO Duo programda, oluşturdukları farklı dönem ve türlerdeki seçkide, Bizans müziğinden Girit ezgilerine, Orta Asya geleneğinden Osmanlı musikisine kadar kendilerini derinden etkileyen yapıtları dinleyicilerine sunacak.



Programı kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için tekrarı 22 Mayıs Cuma 12.00 ve 24 Mayıs Pazar 21.00'de Borusan Klasik'te yayınlanacak.



"Borusan Müzik Evi" programının ilerleyen günlerinde Murat Sezgi ve Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk ve Can İnandım ile Berke Can Özcan yer alacak.



Borusan Klasik internette, www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda ise "Karnaval" veya "Karnaval Radyo" uygulamasından dinlenebilecek.