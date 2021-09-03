Bollywood yıldızları film çekimi için Türkiye'de

Bollywood Sinemasının dünyada tanınan isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif Çırağan Sarayı’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinde filmlere imza atan iki yıldız oyuncu, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile basın mensuplarına açıklamalar yaptıla

"YAPIMCILIK TÜRKİYEDE ÇOK GELİŞTİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz Türkiye’de dizi, film sektörü çok yol kat etti. Amerika’dan sonra yurt dışına çok Türk dizi, filmleri oldu. Yapımcılık, Türkiye’de çok gelişti. Türkiye’nin doğal platform özelliği var. Her şehri her noktası ayrı bir cazibe merkezi haline geldi. Bunun yurt dışında tanıtımı çok güzel yapılıyor son zamanlarda. Uluslararası yapım firmaları, prodüksiyon firmaları Türkiye’de artık çekimler yapmaya başladılar. Bu bağlamda Hindistan’ın film sektörünün de ilgisini çekiyor. Bu bize iki türlü avantaj sağlıyor. Ekonomik açıdan bir avantaj sağlıyor. Ekonomiye çok katkısı var. Her şeyden önce turizm açısından tanıtım ve yenilik açısından tüm dünyada önemli bir ihtiyacı karşılıyor dolaylı şekilde. O yüzden Türkiye’de geliştirilmesi gereken bir sektördü, geliştiriyoruz" dedi.



"İNŞALLAH DAHA FAZLA YAPIMCI FİRMAYI TÜRKİYE’DE GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"

Bakan Ersoy, "Bizi ilgilendiren ikinci bir konu da bakanlık nezdinde kurmuş olduğumuz birim. Bütün bu yabancı prodüksiyon, film firmalarının çekim sırasında ihtiyaç duyacakları izinleri organizasyonları birinci elden hallediyor. Bütün bürokrasiyi hızlı bir şekilde çözüyoruz. Bu da onların açısından sevinçle karşılanıyor. Çok rahat ettiklerini bizzat dile getiriyorlar. İnşallah daha fazla yapımcı firmayı Türkiye’de görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

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