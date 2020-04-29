MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBollywood yıldızı Irrfan Khan 53 yaşında hayatını kaybetti
GeriKeyif Bollywood yıldızı Irrfan Khan 53 yaşında hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 29.04.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Bollywood yıldızı Irrfan Khan 53 yaşında hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bollywood yıldızı Irrfan Khan 53 yaşında hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Bollywood yıldızlarından Irrfan Khan yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Khan'ın ajansı, Slumdog Millionaire (Milyoner) ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmlerindeki rolleriyle uluslararası üne kavuşan 53 yaşındaki aktörün, Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irrfan Khan, 2018'de Twitter hesabından, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Khan, kana hormonların salınmasını düzenleyen hücreleri etkileyen ve nadir rastlanan rahatsızlığından ötürü Londra'da tedavi görmüştü.
Teşhisten iki ay sonra yazdığı açık mektupta, kanser tedavisi deneyimini anlatan Khan'a tüm dünyadaki hayranları destek vermişti.

Khan'ın ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar yayımladı.
Piku filmindeki rol arkadaşı Hint aktör Amitabh Bachchan, Khan için "İnanılmaz bir yetenek, zarif bir meslektaş, dünya sinemasının üretken bir emektarı, bizi çok erken bıraktın, büyük bir boşluk yaratarak." ifadelerini kullandı.

Irrfan Khan, 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle