Bohem ne demek? Moda da bohem şıklığı nedir?
Son yılların dikkat çekici moda akımlarının başında bohem stil geliyor. Moda dergileri ve ünlü stilistlerin de sıkça tercih ettiği bohem modası sadece kıyafetlerde değil, dekorasyonda da ön planda. Bohem şıklığını saç modellerine, saç ve takı aksesuarına, makyajınıza da taşıyabilirsiniz. Peki, bohem ne demek? Moda da bohem şıklığı nedir?
Bohem, aklınıza gelebilecek her türlü canlı renk ve desenlerin birbirine uydurularak bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir akımdır. Müzikal, sanatsal, edebi veya manevi arayışları içerir. Bohemliği konu alarak yazılan ilk eser Henry Murger tarafından kaleme alınmış olan ”La Boheme” adlı romandır.
BOHEM ŞIKLIĞINIDA KULLANILAN ANA UNSURLAR
Bohem şıklığında genellikle keten, kadife, şifon, ipek, kürk, süet, deri, denim, pamuk gibi doğal kumaşlar tercih edilir.
Ayakkabı tercihinde ise rahat ve özellikle geleneksel platform ya da dolgu topuklar üzerinde, çok yüksek dolmadan topuklu yapılan ayakkabılar ön plana çıkar.
İkinci bilezik, güneş gözlüğü, kolye, kemer, küpe, inci mücevherleri ya, bantları, saç bantları vb. aksesuarlar lüks veya fazla takılar içerebilir.
Çiçek desenleri, etnik ilham baskılar, yüksek belli tasarımlar, saçaklar, büyük aksesuarlar, dantel, maksi etekler, çeşitli dokulu parçaları, örme ayrıntıları, giysileri vardır.
Renk tercihinde siyah, gri, bej, kahverengi, altın, mor, kırmızı veya bordo tonları kullanılır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle