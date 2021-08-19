MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBoğaz'da piyano resitali!
GeriKeyif Boğaz'da piyano resitali!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 19.08.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Boğaz'da piyano resitali!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boğaz'da piyano resitali!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko’yu ağırladı.

Kendisini dinlemeye gelenleri Türkçe selamlayan Grinko, müzisyen arkadaşlarını tanıttıktan sonra konserine başladı. Yaklaşık iki saat performans yapan sanatçı, ‘Poirot, Valse, Faulkner’s Sleep, Once Upon A Time, Carousel’ gibi bestelerini icra etti.

MANZARA VE TARİH BİR ARADA!

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Grinko ‘Boğaz manzaralı bir sahnede konser vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Hem manzara hem tarihin bütün olduğu bir sahne burası. Biletlerin günler öncesinde tükenmesinden dolayı çok mutluyum. Keyifli bir konser bizi bekliyor’ diye konuştu.

Boğazda piyano resitali

‘İSTANBUL HATIRASI’

Hayranlarının açıkhavayı tamamen doldurduğu konserde, Grinko’nun performansı dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, İstanbullulara muhteşem bir müzik akşamı yaşattı. Konser sonunda sahneden hayranlarıyla birlikte selfie çeken Grinko, sevenlerine unutulmaz bir İstanbul hatırası bıraktı.

Boğazda piyano resitali

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi