MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBoğaz’da güzeller geçidi
GeriKeyif Boğaz’da güzeller geçidi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 12.08.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Boğaz’da güzeller geçidi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boğaz’da güzeller geçidi

“Estetik International Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021” güzellik yarışması önceki gün Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da yapıldı.

Fashion TV Türkiye’nin yönetim kurulu başkanı Enis Onat’ın ev sahipliğinde ve koreograf Ferhan Aral’ın organize ettiği yarışmada Sivaslı 24 yaşındaki Dilara Kırmık birinci seçilerek taç giydi. Erkeklerde ise aynı zamanda kick boks dünya şampiyonu olan 25 yaşındaki Sinan Ulutürk birinci oldu.

Boğaz’da güzeller geçidi


60 finalistin katıldığı final gecesinde güzeller podyuma üzerinde orman yangınlarına atfen “İçimiz yanıyor” yazılı tişörtler giyerek çıktı. Fashion TV uluslararası yönetim kurulu başkanı ve kanalın kurucusu olan Michel Adam’ın onur konuğu olarak katıldığı yarışmanın sunuculuğunu Demet Şener ile Mehmet Yıldırım üstlendi. Gecede Aura grubu, Elif Onur ve Zehra da şarkılarını seslendirdi.

Boğaz’da güzeller geçidi

Boğaz’da güzeller geçidi

Victoria İshakhanova- Gökhan Örmen

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi