Boğaz'da caz resitali

Caz müzik tutkunlarının akın ettiği gecede, boğazda müzik resitali yaşandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan usta sanatçılar, ‘Black Orpheus, Green Dolphin, All Of Me’ gibi seçkin parçaların olduğu geniş bir repertuvar ile dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.







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