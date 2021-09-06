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Haber Giriş: 06.09.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Boğaz'da caz resitali

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Boğaz'da caz resitali

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam müziğin iki güçlü ismi Fatih Erkoç ve Kerem Görsev’i ağırladı.

Caz müzik tutkunlarının akın ettiği gecede, boğazda müzik resitali yaşandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan usta sanatçılar, ‘Black Orpheus, Green Dolphin, All Of Me’ gibi seçkin parçaların olduğu geniş bir repertuvar ile dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Boğazda caz resitali


 

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