Bobby Roth ve Bülent Turgut, sinemanın geleceğini konuştu

"Lost" ve "Prison Break" gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Bobby Roth ile "Filinta" ve "Yüzleşme" gibi dizilerin yapımcıları arasında yer alan Bülent Turgut, YouTube'daki "Filmler ve Filimler" kanalından canlı yayınlanan "İçeriğin Geleceği" başlıklı etkinliğe konuk oldu.



Roth, senarist ve oyuncu Taha Ulukaya moderatörlüğündeki programda Bülent Turgut'la uzun süredir beraber çalıştığını ve Türkiye'de "Filinta" ve "Sultan'ın Kalbi" gibi yapımlarda görev aldığını söyledi.



"Salgın dediğimiz durum en kötü senaryo"



Bu süreçte Türk sineması ile Hollywood arasında kıyaslar yapma fırsatı bulduğunu aktaran Roth, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada dizi ve film setlerine ara verildiğini dile getirdi.



Roth, sinema sektörünün nasıl etkileneceğini ve sektörü nelerin beklediğini şu sözlerle anlattı: "Salgın dediğimiz durum, insanla iletişimin iç içe olduğu sektörlerde başa gelebilecek en kötü senaryo. Mutlaka bu insanlarla bir araya gelmen, insanları bir araya toplaman gerekiyor. Bütün insanlarla hep beraber oturup yemek yiyorsun, oyuncuları ve teknik ekibi bir araya getirerek üretiyorsun. Dolayısıyla çalışmak şu durumda imkansız hale geliyor. Öncelikle düşünülmesi gereken şey, 'Salgın sonrasında insanları nasıl fiziksel anlamda bir araya getirebiliriz? Daha sağlıklı koşullar altında nasıl çalışabiliriz?' konusu olmalıdır. Sinema sektöründe bu sürecin sonrasında işlerin daha az insanla çekilmeye başlanacağını, ekonomik olarak da bir daralma olacağını düşünüyorum."



Yapımcılığa başladığı yıllarda sadece televizyon için içerik üretildiğine dikkati çeken Roth, "Son 10-15 yıl içinde her şey hızlı bir şekilde değişti ve gelişti. Aslında burada önemli olan yapmış olduğumuz projelerin nerede olursa olsun kaliteli yapımlar olması gerektiği. Alternatifler daha iyiyi zorlamayı beraberinde getirdi. 'Game of Thrones' bir televizyon dizisi olmasına rağmen her bir bölümünü bir sinema filmi gibi izliyorduk. Aslında karakterler ve içerik iyiyse hangi platformda olursa olsun insanlar bunu sevecek ve o karakterlerin peşinden gidecekler." ifadelerini kullandı.



"Bizim önümüzde büyük fırsatlar var"



Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni "T-World"ün hazırlıklarına devam eden Bülent Turgut ise sinema sektöründe kaliteli içeriklerin doğru pazarlama yöntemleriyle insanlara sunulmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti: "Türkiye gibi içerik üretiminde belli bir uluslararası kapasiteye sahip ülkeler, dünya için önemli bir içerik üretim alanı haline gelecek. Bizim sektör yetenek üzerine kurulu, iyiyseniz daha fazla para kazanırsınız. Ekonomimiz büyüdükçe bunu yapabiliyoruz ancak Türkiye'de en büyük sorun asgari standartların belirlenmemiş olması. Ben Bobby'yi 'Filinta' dizisi için çağırdığımda Amerikan Yapımcılar Birliği bana onun sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili mail attı. Meslek örgütü budur zaten, siyaset yapmak değildir. Dolayısıyla bizim önümüzde ekonomik olarak büyük fırsatlar var. Türk dizileri dijital alanlarda kendilerini tekrar gösterdi. ABD ve Avrupa'da içerik ihtiyacı olduğu için Türk dizileriyle bunu karşılamaya çalışıyorlar. 20 yıllık dizilerimiz yeniden satılmaya başlandı. Ben bu içerik üretimi duraksamasının bizim için bir fırsata dönüşeceğini tahmin ediyorum."