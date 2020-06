Blake Lively ve Ryan Reynolds'tan George Floyd protestolarında tutuklananlara bağış

Bunlara yeni bir halka daha eklendi. Hollywood'un en güçlü çiftleri arasında gösterilen Blake Lively ve Ryan Reynolds; gösterilerde göz altına alınanların kefaletlerinin ödemesi için 200 bin dolarlık bağış yaptı. Çift bu dayanışmayı National Association for the Advancement of Colored People(NAACP) aracılığıyla gerçekleştirdi.

Blake Lively ve Ryan Reynolds, geçen yıl ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için çalışan derneklere 2 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Koronavirüs sürecinde de ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan kurumlara 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Instagram hesaplarından da konuyla ilgili bir not paylaşan Blake Lively; "Çocuklarımızı farklı hukuk kurallarına hazırlama konusunda endişelenmek zorunda kalmadık ya da arabada kenara çekilirsek ne olabileceğini düşünmedik. O hayatı her gün yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir korku ve öfkeyi hayal bile edemeyiz. Geçmişte sistematik ırkçılığın ne kadar köklü olduğu konusunda bilgisiz olmamıza izin verdiğimiz için utanıyorum” diye yazdı.