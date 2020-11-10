Bizim Aile ne zaman çekildi? İşte Bizim Aile filminin konusu ve oyuncuları

Ergin Orbey'in yönettiği filmde, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan ve Itır Esen baş rollerinde oynadı. Özellikle 'Yaşar Usta'nın replikleri ile hatırlanan film İstanbul'daki tarihi köşk ve mekanlarda çekildi. İşte, filmin konusu...

Yaşar Usta bir fabrikada işçi olarak çalışmakta ve çocuklarına bakmaktadır. Melek Hanım da Yaşar Usta gibi dul ve üç çocuk annesidir. Görücü usulüyle anlaşır ve evlenmeye karar verirler. Ancak bu durumu çocuklarına anlatmak hiç de kolay olmayacaktır. Sonunda ise iki aile birleşir ve aynı evde yaşamaya başlar. Melek Hanım'ın büyük oğlu Ferit, okuldan arkadaşı olan Alev'i sevmektedir. Ancak Alev, zengin bir fabrikatör olan Saim Bey'in kızıdır. Her ne kadar Alev babasını pek sevmese de, onun sıkı denetimi altında yaşamaktadır. Saim Bey, kızının Ferit'ten ayrılması için aileyi zor durumda bırakır.