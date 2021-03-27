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Haber Giriş: 27.03.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

'Bize her yer tiyatro'

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Koronavirüs pandemisinden hayatın ve sanatın her alanı olduğu gibi tiyatro salonları da etkilendi. Neredeyse bir yıl perdeler açılamıyor. Buna pandemi öncesi Süt Kardeşler adlı oyunu sahneleyen ve büyük ilgi gören Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu da dahil.

Fakat topluluk üyeleri "Bize Her Yer Tiyatro" diyerek oyunu günlük hayatta da sahneliyor. Evde, sokakta bulundukları her yerde repliklerini tekrarlıyorlar. Süt Kardeşler ekibi bu yıl buruk geçen  27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü de bu şekilde kutladı.

Topluluğun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda " Süt Kardeşler ekibi bir yıl boyunca sahneye çıkamayıp, replikleri birikince günlük hayatta " Bize her yer tiyatro" diyerek vatandaşlara sürpriz yapıp oynamaya başladı... Her an, her yerde karşınıza çıkabiliriz.
Dünya Tiyatro Günümüz Kutlu Olsun" denildi.

 

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