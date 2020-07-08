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Biran Damla Yılmaz: Hayatım ağlayarak geçti
Biran Damla Yılmaz, Re Touch Mag için objektif karşısına geçti. Genç oyuncu dergiye röportaj da verdi.
“Çoğunluğu dram olmak üzere 8 ayrı projede yer aldım. Hayatımın bir bölümü bu yüzden ağlayarak geçti” diyen Yılmaz, hayalindeki rolü anlattı: “Kötü kadını oynamayı çok istiyorum. Bir şizofreni hastası ya da çoklu karakter bozukluğu olan birine hayat vermek de heyecanlı ve farklı olurdu benim için.”
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