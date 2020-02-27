Bir Türk Masalı filmi ekibine anlamlı ödül

Ödül töreninde konuşma yapan Sergen, "Filmin vizyona gireceği tarih için kalbimden geçen ‪23 Nisan'dı. 1920'de temellerini attığımız Cumhuriyet’in 100. yılında filmin vizyonda olması benim için çok değerli. Yolumuz açık olsun" dedi.

73 kategoride dağıtılan ödüllere katılım ve ilgi büyüktü. Haluk Levent, Çocuk oyuncu Efe Parlar, Behzat Gerçeker, radyo programcısı Cem Aslan gibi mesleğinde öne çıkan iş ve sanat dünyasından isimlerin ödül aldığı gecenin onur konukları İzzet Günay ve Suna Selen, davetlilerle bol bol fotoğraf çektirdi.





