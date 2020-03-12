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Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Bir single bir kitap

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Bir single bir kitap
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Çınara, “Zarar Ettik” adını verdiği yeni single’ını çıkardı.

Ünlü şarkıcı sevenlerine bir sürpriz daha yaptı, yıllar önce yazdığı “Bir Umut Yeter” adlı kitabı yayınladı. Genel yayın yönetmenliğini Ümit Dağcı’nın, yazar danışmanlığını Cem Şahin’in yaptığı eser, Vaveyla Yayıncılık tarafından yayınlandı. “Bir Umut Yeter” satışa sunulduğu gün büyük ilgi gördü. Kitap, hikaye’yi yansıtmak için özel olarak çizilen kapak tasarımıyla da okurlardan tam not aldı.

 

 

 

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