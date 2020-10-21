Bir Kış Gecesi Misafiri raflardaki yerini aldı

Yazar Ayça Erkol, Alakarga Yayınları iş birliği ile çıkardığı dördüncü kitabında çağımızın insani sorunlarından besleniyor. Gündelik yaşamın her alanında karşılaşabileceğiniz karakterler, merak uyandıran kurgu ve farklı yazınsal arayışlarla örülü bu kitap, gerçek öyküseverlere hitap ediyor.

Ayça Erkol, dördüncü kitabı olan ‘’Bir Kış Gecesi Misafiri’’ için şunları söyledi: Dördüncü kitabım ile okur severlerle yeniden buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Her kitap benim için yeni bir arayış ve yeni bir yolculuk. Umarım okurların da farklı tatlar alacağı bir yolculuk olacak.





