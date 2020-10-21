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Haber Giriş: 21.10.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Bir Kış Gecesi Misafiri raflardaki yerini aldı

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Bir Kış Gecesi Misafiri raflardaki yerini aldı
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Ayça Erkol’un yeni kitabı “Bir Kış Gecesi Misafiri” Ekim ayı itibariyle raflarda yerini aldı.

Yazar Ayça Erkol, Alakarga Yayınları iş birliği ile çıkardığı dördüncü kitabında çağımızın insani sorunlarından besleniyor. Gündelik yaşamın her alanında karşılaşabileceğiniz karakterler, merak uyandıran kurgu ve farklı yazınsal arayışlarla örülü bu kitap, gerçek öyküseverlere hitap ediyor.

Ayça Erkol, dördüncü kitabı olan ‘’Bir Kış Gecesi Misafiri’’ için şunları söyledi: Dördüncü kitabım ile okur severlerle yeniden buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Her kitap benim için yeni bir arayış ve yeni bir yolculuk. Umarım okurların da farklı tatlar alacağı bir yolculuk olacak.

Bir Kış Gecesi Misafiri raflardaki yerini aldı


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