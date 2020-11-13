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Haber Giriş: 13.11.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Bir gecede iki farklı ödül

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Bir gecede iki farklı ödül
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Gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, aynı akşam iki farklı organizasyonda, "Yılın gelinlik tasarımcısı ödülünü" aldı...

Pınar Bent, bir gecede iki farklı organizasyonda "Yılın gelinlik tasarımcısı" seçildi. Fişekhane'de düzenlenen 9. Fashion TV Moda ödülleri'nde "En İyi Gelinlik Tasarımcısı" ödülünü alan Pınar Bent, aynı akşam Conrad Otel'de düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödülleri'nde de "Yılın popüler gelinlik tasarımcısı" ödülüne layık görüldü.

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