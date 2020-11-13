Bir gecede iki farklı ödül

Pınar Bent, bir gecede iki farklı organizasyonda "Yılın gelinlik tasarımcısı" seçildi. Fişekhane'de düzenlenen 9. Fashion TV Moda ödülleri'nde "En İyi Gelinlik Tasarımcısı" ödülünü alan Pınar Bent, aynı akşam Conrad Otel'de düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödülleri'nde de "Yılın popüler gelinlik tasarımcısı" ödülüne layık görüldü.