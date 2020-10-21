Bir Esin Perisi Muse, dünyayı dolaşıyor

Atasoy'un Birghton Festivali için için Zorlu PSM Sahnesi'nde canlı kayıt çekimlerini gerçekleştirdiği oyunun gösterimi çevrim içi olarak yapıldı.

Yönetmenliğini Emre Oskay'ın üstlendiği dijital tiyatro versiyonuyla oyun, hem canlı hem de film versiyonuyla 28 Ekim- 9 Kasım'da Pow Festivali ile Danimarka'da dijital tiyatro versiyonuyla da aralık ayında Melbourne Festivali ile Avustralya'da, Türkçe versiyonuyla Zorlu PSM'de sahnelenecek.