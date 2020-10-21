Bir Esin Perisi Muse, dünyayı dolaşıyor
Fadik Sevin Atasoy'un İngilizce ve Türkçe yazıp oynadığı Bir Esin Perisi Muse 90401 dün Brighton Festivali'nde gösterime girdi.
Atasoy'un Birghton Festivali için için Zorlu PSM Sahnesi'nde canlı kayıt çekimlerini gerçekleştirdiği oyunun gösterimi çevrim içi olarak yapıldı.
Yönetmenliğini Emre Oskay'ın üstlendiği dijital tiyatro versiyonuyla oyun, hem canlı hem de film versiyonuyla 28 Ekim- 9 Kasım'da Pow Festivali ile Danimarka'da dijital tiyatro versiyonuyla da aralık ayında Melbourne Festivali ile Avustralya'da, Türkçe versiyonuyla Zorlu PSM'de sahnelenecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle