"Bir Düş Gördüm" Rusya'dan iki ödülle döndü

Rusya'da bu yıl 11'incisi gerçekleşen festivalin "Çocuklar için Yetişkinler" kategorisinde yarışan film, "En İyi Yabancı Film" ve "En İyi Sinematografi" dallarında iki ödüle layık görüldü.



Çeri'nin filmi, daha önce de Hindistan'da "11. Dada Saheb Phalke Film Festival-22"de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "Nepal Uluslararası Film Festivali"nde "En İyi Uzun Metrajlı Film için IFFS Don Kişot Ödülü"nü ve Amerika'da "New York Uluslararası Film Yapımcıları Festivali"nde "En İyi Sinematografi" ödülünü kazandı.



Film hakkında



TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen ve uluslararası ismi "In My Dream" olan filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay üstlendi.



2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de ayrıca Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.



Dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan "Bir Düş Gördüm"ün konusu şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."





